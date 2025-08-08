Росіяни в Херсоні атакували дроном дитину: хлопчика госпіталізували
Російська окупаційна армія 8 серпня атакувала дроном хлопчика, який ішов вулицею Херсона. Дитину госпіталізували
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"13-річний хлопець ішов вулицею, коли ворожі військові скинули з дрона вибухівку. Він отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення ноги й передпліччя", – написав чиновник.
Зазначається, що співробітники поліції доставили постраждалого до лікарні.
Раніше цього дня центр Херсона потрапив під обстріл артилерії.
"Через ворожий обстріл літня жінка дістала вибухову травму, контузію, осколкове поранення черева та травматичну ампутацію руки", - повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що жінка у важкому стані.
Пізніше чиновник уточнив, що постраждала померла в лікарні. Їй було 78 років.
- У березні в Херсоні росіяни "полювали" дроном на дітей, що гралися на вулиці. Тоді один хлопчик дістав поранення.
