Росіяни в ніч на 8 липня підняли в повітря 4 борти Ту-95
В ніч на понеділок, 8 липня, росіяни підняли у небо 4 борти Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ
Про це о 22:50 повідомили Повітряні сили ЗС України.
Там зазначили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10. Та закликали йти до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.
О 23:21 у ПС повідомили, що в Дніпропетровській області по розвідувальному БПЛА працює протиповітряна оборона.
23:23 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. О 23:27 інформували про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини.
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