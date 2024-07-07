Росіяни в ніч на 8 липня підняли в повітря 4 борти Ту-95

Про це о 22:50 повідомили Повітряні сили ЗС України.

Там зазначили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10. Та закликали йти до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

О 23:21 у ПС повідомили, що в Дніпропетровській області по розвідувальному БПЛА працює протиповітряна оборона.

23:23 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. О 23:27 інформували про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини.