Росіяни вдарили балістикою по Кіровоградщині
15 квітня російська армія продовжує точкові ракетні удари по Україні, зокрема підступно вдарила балістикою по Кіровоградській області
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Ворог продовжує точкові ракетні удари по Україні, в тому числі з застосуванням балістики. Підступно вдарив по Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що місцеве населення не постраждало.
На місці працюють відповідні екстрені служби, експерти. Наслідки уточнюються.
- Вдень 15 квітня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук’янці на Харківщині: двоє людей загинули, четверо дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.26 Купівля 39.26Продаж 39.76
- EUR Купівля 41.9Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе