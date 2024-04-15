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Росіяни вдарили балістикою по Кіровоградщині

15 квітня, 2024 понедiлок
20:08
Війна з Росією ракета Х-59

15 квітня російська армія продовжує точкові ракетні удари по Україні, зокрема підступно вдарила балістикою по Кіровоградській області

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари по Україні, в тому числі з застосуванням балістики. Підступно вдарив по Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що місцеве населення не постраждало.

На місці працюють відповідні екстрені служби, експерти. Наслідки уточнюються.

  • Вдень 15 квітня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук’янці на Харківщині: двоє людей загинули, четверо дістали поранення.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Кіровоградщина
ракетний удар
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