Росіяни вдарили балістикою по Кіровоградщині

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари по Україні, в тому числі з застосуванням балістики. Підступно вдарив по Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що місцеве населення не постраждало.

На місці працюють відповідні екстрені служби, експерти. Наслідки уточнюються.