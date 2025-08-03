Росіяни вдарили дроном по рятувальниках у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі

Про це повідомляє ДСНС України.

"Росіяни завдали удару дроном по надзвичайниках саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобіля. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - розповіли в ДСНС.

Там додали, що особовий склад не постраждав.