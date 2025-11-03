Росіяни вдарили КАБом по Харкову: чи є наслідки
Увечері 2 листопада 2025 року російські війська вдарили КАБом по Харкову
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, вибух було чутно в Індустріальному районі міста.
Влучання сталося на відкритій території, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Подробиці інциденту наразі зʼясовуються.
- У п’ятницю, 24 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Індустріальний район Харкова КАБами. Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнало цивільне підприємство, 10 людей поранено. Також одне влучання прийшлося по автобазі.
