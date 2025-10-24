Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
У п’ятницю, 24 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Індустріальний район Харкова КАБами. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнало цивільне підприємство, є поранені. Також одне влучання прийшлося по автобазі
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Об 11:03 Терехов поінформував, що ворог атакував Індустріальний район Харкова двома КАБами. Вже за 15 хвилин він повідомив про повторний удар.
"На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство - є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа. Обстеження місць влучань тривають", - написав Терехов об 11:27.
За кілька хвилин він уточнив, що відомо про двох постраждалих. За його інформацією, під завалами ще можуть бути люди.
Станом на 11:36 повідомлялося, що кількість постраждалих зросла до трьох.
Пізніше Терехов повідомив, що за уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджено більше 20 машин. Друге – по цивільному підприємству.
"Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - додав міський голова.
- Вранці 22 жовтня російські війська здійснили серію ударів дронами-камікадзе по Харкову. Під ворожу атаку потрапив Холодногірський район – один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок.
