Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Об 11:03 Терехов поінформував, що ворог атакував Індустріальний район Харкова двома КАБами. Вже за 15 хвилин він повідомив про повторний удар.

"На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство - є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа. Обстеження місць влучань тривають", - написав Терехов об 11:27.

За кілька хвилин він уточнив, що відомо про двох постраждалих. За його інформацією, під завалами ще можуть бути люди.

Станом на 11:36 повідомлялося, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Пізніше Терехов повідомив, що за уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджено більше 20 машин. Друге – по цивільному підприємству.

"Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - додав міський голова.