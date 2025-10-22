Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано кілька влучань дронів-"шахедів". На місцях ударів виникли пожежі, повідомили місцеві джерела.

Близько 10:56 стався повторний удар по цьому ж району, а вже за хвилину пролунали нові вибухи. Місто перебувало під масованою атакою безпілотників — у небі над Харковом тривалий час фіксували бойові дрони.

О 11:12 стало відомо про влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Внаслідок атаки поранення отримали діти, на місці спалахнула пожежа.

Станом на 11:46, одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені. Один із потерпілих перебуває у реанімації без свідомості.

Рятувальні роботи та ліквідація пожежі тривають.

На момент 12:14 кількість постраждалих зросла до семи, серед них один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей не підтвердилася.

Новина доповнюється