Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
Оновлено

Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені

Адріана Муллаянова
22 жовтня, 2025 середа
12:32
Війна з Росією Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові

Вранці 22 жовтня російські війська здійснили серію ударів дронами-камікадзе по Харкову. Під ворожу атаку потрапив Холодногірський район — один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок, є поранені діти

Зміст

Про це повідомляє  міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано кілька влучань дронів-"шахедів". На місцях ударів виникли пожежі, повідомили місцеві джерела.

Близько 10:56 стався повторний удар по цьому ж району, а вже за хвилину пролунали нові вибухи. Місто перебувало під масованою атакою безпілотників — у небі над Харковом тривалий час фіксували бойові дрони.

О 11:12 стало відомо про влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Внаслідок атаки поранення отримали діти, на місці спалахнула пожежа.

Станом на 11:46, одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені. Один із потерпілих перебуває у реанімації без свідомості.

Рятувальні роботи та ліквідація пожежі тривають. 
На момент 12:14 кількість постраждалих зросла до семи, серед них один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей не підтвердилася.

Новина доповнюється 

  • У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України. Унаслідок нічної й ранкової атаки в Запоріжжі дістали поранень 13 людей. У Києві та області загинули 5 людей.
