Росіяни вдарили по Токарівці на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти вдарили по селу вдень. На той момент було відомо, що 43-річний чоловік внаслідок обстрілу отримав мінно-вибухову травму та поранення живота. Його у важкому стані доставили до лікарні, медики ведуть боротьбу за його життя.

"Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу - мати пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років. Мої співчуття близьким загиблої", - написав Прокудін.