Росіяни вдарили по Токарівці на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у суботу, 10 лютого, вдарила по селу Токарівка Херсонської області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік, а його літня матір загинула
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти вдарили по селу вдень. На той момент було відомо, що 43-річний чоловік внаслідок обстрілу отримав мінно-вибухову травму та поранення живота. Його у важкому стані доставили до лікарні, медики ведуть боротьбу за його життя.
"Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу - мати пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років. Мої співчуття близьким загиблої", - написав Прокудін.
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