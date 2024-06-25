Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що росіяни від ранку завдали по Торецьку 6 авіаударів, внаслідок яких зазнали поранень четверо людей. Їх доставили у лікарню.

Водночас Золоту Ниву Великоновосілківської громади окупанти обстріляли з артилерії: від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирних жителях області. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник області.