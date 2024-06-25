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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених

25 червня, 2024 вiвторок
12:22
Війна з Росією Ілюстративне фото

Зранку вівторка, 25 червня, окупанти атакують Донецьку область. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка, ще четверо людей зазнали поранень

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Він розповів, що росіяни від ранку завдали по Торецьку 6 авіаударів, внаслідок яких зазнали поранень четверо людей. Їх доставили у лікарню.

Водночас Золоту Ниву Великоновосілківської громади окупанти обстріляли з артилерії: від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження. 

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирних жителях області. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник області. 

  • Раніше Філашкін заявив, що через перебування окупантів поблизу Торецька, у місті можуть оголосити примусову евакуацію. 
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
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