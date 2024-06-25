Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених
Зранку вівторка, 25 червня, окупанти атакують Донецьку область. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка, ще четверо людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він розповів, що росіяни від ранку завдали по Торецьку 6 авіаударів, внаслідок яких зазнали поранень четверо людей. Їх доставили у лікарню.
Водночас Золоту Ниву Великоновосілківської громади окупанти обстріляли з артилерії: від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.
"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирних жителях області. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник області.
- Раніше Філашкін заявив, що через перебування окупантів поблизу Торецька, у місті можуть оголосити примусову евакуацію.
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