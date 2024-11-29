Росіяни вирішили, що немає сенсу берегти резерви, а дотиснути нас зараз, - Дикий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, є питання, хто закінчиться першим - росіяни чи ми. Тому що на питання, коли закінчаться росіяни, у мене є більш-менш чітка відповідь. В них ресурсів на війну такої інтенсивності й сили, як зараз, максимум на рік. За багатьма параметрами навіть менше. Але ви бачите, що вони зараз роблять, ви бачите, які у них зараз втрати", - зауважив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", наразі в росіян найбільші втрати з весни 2022 року. Але тоді вони не йшли на війну. Вони йшли на так звану спеціальну операцію і парад перемоги. А замість цього довелося воювати. З травня 2022 року вони почали воювати по-справжньому, з серйозним ворогом. І з того часу таких втрат у них не було. Ця осінь стала найбільш втратною для них. Здавалося, що більших втрат, аніж під час штурмів у Бахмуті та Авдіївці, бути не може. Але зараз вони навіть більші. І з кожним тижнем їх кількість зростає.

"Виникає питання: чому так? В них, що неміряно людей та інших резервів? Виявляється, навпаки. Ми бачимо, що з таким ресурсом, як гарматне м'ясо, у них краще, ніж з технікою. Але навіть цей ресурс, здається, вичерпується, бо не від хорошого життя вони починають замовляти гарматне м'ясо з Північної Кореї. Єдине логічне пояснення цьому, що розуміючи, що мають ресурс максимум на рік такої війни. І тому вирішили, що немає сенсу берегти резерви, що треба кинути всі сили в останній рішучий бій, спробувати дотиснути нас саме зараз", - зазначив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" також додав, що така стратегія росіян є ризикованою, бо якщо Україна вистоїть, наступного року їм буде дуже погано.

"Але, на жаль, ця стратегія може спрацювати. Бо, повертаючись до питання, з якого я почав: хто закінчиться першим? Виходить так, що в них ресурсів ще на рік такої війни, а в нас на пів року, якщо в нас у тилу не відбудуться радикальні зміни, особливо у питаннях мобілізації", - наголосив Дикий.