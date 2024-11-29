"Автомат і пляшка води": військовий бригади "Рубіж" розповів, як росіяни відправляють солдатів на штурм

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада "Рубіж" перебуває на Лимансько-Куп'янському та Сіверському напрямках. Ми тримаємо лінію оборони. Ворог продовжує наступальні дії, застосовуючи тактику малих піхотних груп із підтримкою техніки, зокрема танків, БМП та МТ-ЛБ. Цю техніку наші розрахунки FPV-ударів ефективно знищують ще на підступах. Далі в роботу вступає артилерія та протитанкові засоби", - зауважив Галка.

За словами головного сержанта зенітно-ракетної Батареї Бригади "Рубіж", логіка використання таких штурмів, ймовірно, спрямована на виснаження наших бійців, які постійно перебувають в окопах. Важко зрозуміти таку тактику, коли щоранку противник буквально йде на суїцидальні атаки.

Головний сержант зенітно-ракетної Батареї Бригади "Рубіж" також додав, що аналізуючи підготовку російських військовослужбовців, яких вдалося взяти в полон, видно, що це не елітні підрозділи. Якщо подивитись на їхню екіпіровку та оснащення, коли їх відправляють на штурм, - це автомат, у найкращому випадку вісім магазинів боєприпасів, а частіше лише чотири. Також пляшка води та сухпайок. Їм кажуть, що потрібно просто дійти до позицій, які нібито вже зайняті їхніми військами, і утримувати їх.

"Бували випадки, коли росіяни рухалися розслаблено. Наші хлопці беруть їх у полон і запитують: "Куди йдете?" Відповідь завжди одна: "Нам сказали, що тут наші позиції". Штурми дійсно відбуваються щоденно. Я був здивований, коли вперше побачив, як двоє штурмовиків просто йшли по відкритому полю в наш бік", - наголосив Галка.