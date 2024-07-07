Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
У ніч на неділю, 7 липня, російські окупанти спрямували удари по Дніпропетровській області. У результаті обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє місцевих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, цієї ночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки, проте обійшлося без жертв і поранених.
Натомість у Нікопольському районі є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.
Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе, а також застосовували РСЗВ.
Внаслідок обстрілів у місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив, пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід та знищено авто.
Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття.
Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці.
- У ніч на 7 липня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 13 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Українська ППО збила усі "шахеди".
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