Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
У ніч на 7 липня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 13 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Українська ППО збила усі "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ", - написав він.
За його словами, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
- Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1150 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.
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