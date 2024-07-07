Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ", - написав він.

За його словами, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.