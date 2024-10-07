Росіяни ввечері вдарили КАБом по Черкаській Лозовій: троє постраждалих
Увечері 6 жовтня російська окупаційна армія завдала удару КАБом по Черкаській Лозовій Харківської області. Унаслідок атаки постраждали три людини
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що о 23:15 російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Черкаській Лозовій.
Унаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждали три людини. Також пошкоджено приватний будинок. На місці працюють екстрені служби.
- У ніч проти 7 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА та ракети. У Києві, Сумах і Харкові були чутні вибухи, у Конотопі повідомили про "приліт".
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