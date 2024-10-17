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Росіяни за добу втратили 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему
Минулої доби російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1420 військовослужбовців. Сили оборони знищили 17 танків і 51 артсистему ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 674 270 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 002 (+33) од,
- артилерійських систем – 19 510 (+51) од,
- РСЗВ – 1232 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3446 (+5) од.
Дані уточнюються.
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