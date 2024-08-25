Росіяни за добу завдали 142 артобстріли по Запорізькій області, - Федоров
Російські окупанти протягом минулої доби 24 серпня 335 разів вдарили Запорізькій області й завдали 142 артобстріли по 10-ти населених пунктах
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо, що РФ атакувала область 185 безпілотниками різної модифікації та здійснила 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках та Новоандріївці.
"Чотири обстріли РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку. 142 артобстріли завдано по територіях Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки", - додав Федоров.
Він підкреслив, що протягом доби росіяни 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області, а всього надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Російські окупанти протягом доби 23 серпня завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області й атакували регіон 132 дронами різної модифікації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе