Росіяни за добу завдали 142 артобстріли по Запорізькій області, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що РФ атакувала область 185 безпілотниками різної модифікації та здійснила 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках та Новоандріївці.

"Чотири обстріли РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку. 142 артобстріли завдано по територіях Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки", - додав Федоров.

Він підкреслив, що протягом доби росіяни 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області, а всього надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.