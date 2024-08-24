Росіяни атакували Запорізьку область 132 безпілотниками різної модифікації протягом доби, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що населені пункти Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку РФ за добу атакувала 132 БПЛА різної модифікації. Водночас окупант протягом доби 306 разів бив по Запорізькій області.

Також глава ОВА додав, що російська армія здійснила 6 авіаційних ударів по 4 населених пунктах.

"4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине. 164 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", - написав Федоров.

Водночас він підкреслив, що було отримано 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та обʼєктів інфраструктури. Цивільні не постраждали.