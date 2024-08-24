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Росіяни атакували Запорізьку область 132 безпілотниками різної модифікації протягом доби, - Федоров

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
09:17
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російські окупанти протягом доби 23 серпня завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області й атакували регіон 132 дронами різної модифікації

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що населені пункти Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку РФ за добу атакувала 132 БПЛА різної модифікації. Водночас окупант протягом доби 306 разів бив по Запорізькій області.

Також глава ОВА додав, що російська армія здійснила 6 авіаційних ударів по 4 населених пунктах.

"4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине. 164 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки,  Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", - написав Федоров.

Водночас він підкреслив, що було отримано 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та обʼєктів інфраструктури. Цивільні не постраждали.

  • Увечері 20 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по Малокатеринівці Запорізької області. Під завалами загинув чоловік, також постраждала жінка.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Запорізька область
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