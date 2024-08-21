Увечері, 20 серпня, РФ повторно атакувала Малокатеринівку на Запоріжжі: під завалами загинув чоловік, є постраждала
Увечері, 20 серпня, російська окупаційна армія завдала повторного удару по Малокатеринівці Запорізької області. Під завалами загинув чоловік, також постраждала жінка
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Увечері, 20 серпня, ворог здійснив повторний артилерійський обстріл Малокатеринівки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки, сталось займання житлових споруд.
В одному з них знайшли тіло загиблого під час російської атаки чоловіка. Одна жінка отримала поранення.
- Російські терористи у середу, 20 серпня, вдарили по кафе у Запорізькій області, внаслідок чого поранень зазнали троє дітей і 18-річна дівчина. 15-річний поранений загинув під час реанімаційних заходів.
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