Росіяни вдарили по кафе на Запоріжжі: поранено трьох дітей

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти атакували селище Малокатеринівка. Через влучання в кафе поранень зазнали троє дітей. Одна дитина перебуває у важкому стані.

"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми", - додав Федоров.