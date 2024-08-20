Росіяни вдарили по кафе на Запоріжжі: поранено трьох дітей
Російські терористи у середу, 20 серпня, вдарили по кафе у Запорізькій області, внаслідок чого поранень зазнали троє дітей
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти атакували селище Малокатеринівка. Через влучання в кафе поранень зазнали троє дітей. Одна дитина перебуває у важкому стані.
"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми", - додав Федоров.
- 20 серпня російська армія атакувала безпілотниками Херсонську область: внаслідок скидання вибухівки зазнали поранень троє людей.
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