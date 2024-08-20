Росіяни атакували Херсонщину: через скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей
Російська окупаційна армія у вівторок, 20 серпня, атакувала безпілотниками Херсонську область: внаслідок скидання вибухівки зазнали поранень троє людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
Спершу окупанти скинули з дрона вибухівку на 60-річну жительку Веселого Новокаховської громади. Жінку доставили до лікарні, її обстежують медики.
Згодом в ОВА повідомили, що росіяни також атакували передмістя Херсона.
"У Кіндійці під удар ворожого БпЛА потрапив 62-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стопи. На подвірʼї власного будинку через скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний житель Садового. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.
Обох чоловіків ушпиталили.
- Того ж дня російські війська завдали удару безпілотником по Козачій Лопані Харківської області і влучили в автівку, внаслідок чого загинув цивільний. Також у селищі від обстрілів росіян є постраждалі.
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