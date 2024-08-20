Росіяни атакували Херсонщину: через скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей

Про це інформує Херсонська ОВА.

Спершу окупанти скинули з дрона вибухівку на 60-річну жительку Веселого Новокаховської громади. Жінку доставили до лікарні, її обстежують медики.

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни також атакували передмістя Херсона.

"У Кіндійці під удар ворожого БпЛА потрапив 62-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стопи. На подвірʼї власного будинку через скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний житель Садового. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

Обох чоловіків ушпиталили.