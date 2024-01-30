Росіяни за місяць здійснили понад 1900 обстрілів прикордоння України, – ДПСУ

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми - Україна".

"Щоденно країна-терорист продовжує обстрілювати територію України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області. З початку цього року, фактично майже за місяць, нашими нарядами зафіксовано понад 1900 обстрілів, які здійснила Росія зі своєї території, і застосовує вона різноманітне озброєння: артилерію, міномети, але також є інші засоби, включно з авіацією", - сказав він.

За словами Демченка, найбільше ворожих ДРГ фіксують на Сумщині, хоча не бракує їх і на Харківщині.

Водночас менше спроб заходу російських ДРГ фіксують у Чернігівській області, хоча "торік, особливо на початку року, цей напрямок був найактивнішим". Чому диверсанти змінили напрямок руху, у ДПСУ пояснити не можуть.