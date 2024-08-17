Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState
У суботу, 17 серпня, російські терористи захопили Миколаївку Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного", - йдеться у повідомленні.
Водночас українські воїни змогли відкинути ворога біля Отруби (Курський напрямок).
- Президент України Володимир Зеленський 17 серпня розповів про ситуацію на Курщині, заявивши, що операція проходить за планом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе