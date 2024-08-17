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Головна Війна з Росією Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState

Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState

Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
23:22
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

У суботу, 17 серпня, російські терористи захопили Миколаївку Донецької області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного", - йдеться у повідомленні.

Водночас українські воїни змогли відкинути ворога біля Отруби (Курський напрямок).

  • Президент України Володимир Зеленський 17 серпня розповів про ситуацію на Курщині, заявивши, що операція проходить за планом.
     
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
Курськ
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