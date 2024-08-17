Операція триває саме так, як ми розраховували, - Зеленський про наступ ЗСУ на Курщині

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували", - зауважив президент.

Окремо він відзначив хоробрість наших воїнів, додавши, що наразі ЗСУ займаються зміцненням позицій на Курщині.

"Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам", - підсумував Зеленський.

Крім того, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині.

"Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там", - додав він.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців. У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

17 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про входження підрозділів Сил оборони України до селища Коренево Курської області.