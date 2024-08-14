Росіяни заявили про атаку дронів й ракет по Воронезькій та Курській областях

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області виявлено і знищено кілька українських безпілотників літакового типу", - заявив він о 23:53.

Спершу Гусєв стверджував, що руйнувань та постраждалих немає, однак згодом заявив про "незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту, загоряння сухої рослинності" унаслідок падіння уламків дронів.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про загоряння у декількох районах міста Воронеж.

Так, за інформацією Telegram-каналу "Типичный Воронеж", загоряння зафіксували у Хохольському районі міста. Стверджують, що нібито горить ферма. Також повідомлялося також про "бавовну" в Новій Усмані та вибухи у Борисоглєбську.

Крім того, місцеві заявили про те, що невідомі нібито запустили феєрверки у Придонському мікрорайоні Воронежа під час роботи ППО. А пізніше в мережі почали ширити відео про "танці під Сердючку на парковці "Арени"", назвавши це "хворою реакцією" на атаку безпілотників.

Водночас у Збройних силах України натягнули на ймовірну ціль атаки, прямо не визнавши своєї причетності до неї.

"Воронезька народна, як там аеродром "Балтімор", - іронічно поцікавились у ЗСУ.

Курська область

Окрім цього, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про нібито збиття 4 ракет над територією області, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

В атаці звинувачують Україну.