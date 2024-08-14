Росіяни заявили про атаку дронів й ракет по Воронезькій та Курській областях
У ніч на середу, 14 серпня, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито атаку та збиття безпілотників над територією області. У декількох районах Воронежа повідомляють про загоряння. На Курщині нібито збили 4 ракети
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області виявлено і знищено кілька українських безпілотників літакового типу", - заявив він о 23:53.
Спершу Гусєв стверджував, що руйнувань та постраждалих немає, однак згодом заявив про "незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту, загоряння сухої рослинності" унаслідок падіння уламків дронів.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про загоряння у декількох районах міста Воронеж.
Так, за інформацією Telegram-каналу "Типичный Воронеж", загоряння зафіксували у Хохольському районі міста. Стверджують, що нібито горить ферма. Також повідомлялося також про "бавовну" в Новій Усмані та вибухи у Борисоглєбську.
Крім того, місцеві заявили про те, що невідомі нібито запустили феєрверки у Придонському мікрорайоні Воронежа під час роботи ППО. А пізніше в мережі почали ширити відео про "танці під Сердючку на парковці "Арени"", назвавши це "хворою реакцією" на атаку безпілотників.
Водночас у Збройних силах України натягнули на ймовірну ціль атаки, прямо не визнавши своєї причетності до неї.
"Воронезька народна, як там аеродром "Балтімор", - іронічно поцікавились у ЗСУ.
Курська область
Окрім цього, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про нібито збиття 4 ракет над територією області, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".
В атаці звинувачують Україну.
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Уранці вівторка, 13 серпня, міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення цієї ночі 14 українських безпілотників над трьома областями РФ.
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