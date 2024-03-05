Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Джанкойського аеродрому у тимчасово окупованому Криму: росіяни збільшують кількість систем протиповітряної оборони
Про це інформує партизанський рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що агенти руху постійно вивчають оборону Джанкойського аеродрому, адже він є стратегічно важливим об'єктом.
"Після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському, окупанти нарощують кількість засобів ППО в Криму. Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам", - йдеться у повідомленні.
- Раніше партизани повідомляли, що до тимчасово окупованого Джанкою у Криму прибули оперативні групи ФСБ із Москви. Пріоритетом їхньої діяльності обрали відстеження підпілля.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.34Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе