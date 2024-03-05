Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що агенти руху постійно вивчають оборону Джанкойського аеродрому, адже він є стратегічно важливим об'єктом.

"Після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському, окупанти нарощують кількість засобів ППО в Криму. Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам", - йдеться у повідомленні.