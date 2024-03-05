Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"

Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"

5 березня, 2024 вiвторок
08:21
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Джанкойського аеродрому у тимчасово окупованому Криму: росіяни збільшують кількість систем протиповітряної оборони

Про це інформує партизанський рух українців та кримських татар "Атеш". 

Вказано, що агенти руху постійно вивчають оборону Джанкойського аеродрому, адже він є стратегічно важливим об'єктом. 

"Після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському, окупанти нарощують кількість засобів ППО в Криму. Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам", - йдеться у повідомленні. 

  • Раніше партизани повідомляли, що до тимчасово окупованого Джанкою у Криму прибули оперативні групи ФСБ із Москви. Пріоритетом їхньої діяльності обрали відстеження підпілля.
Теги:
Крим
ППО
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
росія, Китай
3 березня, 2024 неділя
У Китаї назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про переговори з РФ
вибори в США, Ніккі Гейлі
4 березня, 2024 понедiлок
Вибори у США: Трамп програв перші праймеріз
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.34
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
09:49
конфлікт Філіппін и - Китай
Філіппіни заявили про атаку на своє судно з боку Китаю, 4 моряків поранено
09:42
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
"Є брак бетону, техніки й лісу": Згурець про будівництво оборонних споруд біля лінії фронту
09:41
Вибори у Росії
У Мелітополі окупанти обіцяють призи за фото родини на "виборчих дільницях", - ОВА
09:25
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Білгородську область: начебто палає нафтобаза
09:08
біженці
За кордоном перебувають близько 6,5 млн біженців з України, - ООН
09:00
Китай
Найбільше зростання за 5 років: у 2024 році Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, - Bloomberg
08:45
Ексклюзив
втрати росіян
"Цифри вражають": Гуменюк назвала втрати окупантів в районі Кринок за добу
08:44
Оновлено
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Українські дрони уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" у Криму
08:39
Логотип компанії Apple
Apple виплатить Канаді понад $11 млн за навмисне сповільнення роботи iPhone через оновлення
08:17
Інтерв’ю
"Мій кінцевий бенефіціар сидить в окопі", – Дана Ярова
08:00
OPINION
Борислав Береза
Якщо переможе Путін, то світ зміниться так, як він би змінився, коли б переміг Гітлер
07:49
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:42
Ядерна безпека
США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер
07:28
онлайн-знайомство, знайомство в соцмереджах
"Солодкий, дякую за цінну інформацію": співробітника штабу ядерних сил США звинувачують у зливі даних про війну в Україні через сайт знайомств
06:57
Оновлено
Росіяни атакували "шахедами" Одещину, збито 18 дронів. Пошкоджено рекреаційний об'єкт
06:55
Анонс
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 березня
06:46
Ілон Маск
Маск поступився званням найбагатшої людини світу засновнику Amazon Безосу, - Bloomberg
06:30
Албанія
В Албанії відкрилася перша база НАТО на Західних Балканах
06:28
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії готовий на зустріч з Кім Чен Ином: названо причину
06:18
Бельгія
За останні місяці Бельгія депортувала десятки російських шпигунів
05:59
Дональд Трамп
Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті, - The New York Times
05:36
Снаряди 155-мм
Необхідно перейти в режим військової економіки, - єврокомісар з питань промисловості Бретон
05:08
війна з росією вагнерівець кримінал
У Росії рецидивіст, який повернувся з війни в Україні, вчинив повторне вбивство
04:40
Російські танки Т-14 Армата
Надто дорого: у Росії визнали, що не можуть забезпечити армію найсучаснішими танками
04:12
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Умєров та Сирський поговорили з Остіном
03:44
МАГАТЕ від початку великої війни надало Україні обладнання для АЕС на €8,5 млн
03:16
Володимир Путін
Злив запису офіцерів Бундестагу: Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, - Bild
02:48
Логотип телеканалу ZIK
Комунікаційники МОЗ звільнились, протестуючи проти призначення соратниці Медведчука, - ІМІ
02:20
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
01:54
UEFA , УЄФА
Єдина таблиця, 36 команд: УЄФА представила новий формат єврокубків сезону 2024/25
01:52
одностатеві шлюби
У Греції уклали перший одностатевий шлюб: церемонія відбулася під охороною поліції
01:24
Союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus, - Bloomberg
00:56
Ірландія
В Ірландії невідомі незаконно блокують будівництво житла для біженців з України
2024, понедiлок
4 березня
23:44
Газпром
Постачання газу з РФ до ЄС зменшилися на 71% за час повномасштабної війни, - єврокомісарка
23:25
окупанти Мелітополь
Росіяни зосереджують резерви біля Новомихайлівки на Донеччині, щоб захопити її, - ОСУВ "Таврія"
23:15
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
З броньованими капсулами безпеки: у ЗСУ розповіли про велику мережу запасних позицій на Авдіївському напрямку
22:28
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Сирський і Умєров обговорили з міністром оборони Британії Шаппсом і командувачем ЗС Радакіном кроки для знищення флоту РФ
22:15
Енергодар
В Енергодарі та на Запорізькій АЕС через катівні окупантів пройшли 1,5 тис. людей, - Федоров
21:58
Іспанія
Україна почала переговори з Іспанією про безпекову угоду
21:48
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV