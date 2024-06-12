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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни змушені відводити штаби далі від фронту, але керувати військами з відстані 200 км неможливо, - майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

Росіяни змушені відводити штаби далі від фронту, але керувати військами з відстані 200 км неможливо, - майор запасу НГУ Гетьман

12 червня, 2024 середа
15:13
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ вже впливають на дії росіян

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ вже впливають на дії росіян. Окупантам вже доводиться перевозити свої штаби якомога далі від лінії фронту. Тому що раніше вони були розташовані неподалік від лінії фронту. На відстані 100-150 км від фронту керувати військами ще теоретично можливо, а на відстані 200-250 км практично неможливо. Це вже не керування", - пояснив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, завданням ЗСУ є тримати росіян під вогневим контролем.

"Треба намагатися домовитися з США, щоб дали нам дозвіл використовувати ракети дальністю 250-300 км. Потрібно, щоб росіяни перемістили усі засоби зв'язку керування, і все, що забезпечує діяльність військ на нулі якомога далі. З великої відстані керувати телефоном або по радіозв'язку можливо, але потрібна присутність когось зі штабів. В цьому є певна специфіка роботи", - зауважив Гетьман. 

  • У ніч проти 12 червня Сили оборони України завдали групового ракетного удару по тимчасово окупованому Криму та знищили два радари ЗРК С-300 та С-400 росіян.
  • Російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони продовжують стримувати ворога.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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