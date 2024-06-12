З детонацією боєкомплекту: ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму
У ніч проти 12 червня Сили оборони України завдали групового ракетного удару по тимчасово окупованому Криму та знищили два радари ЗРК С-300 та С-400 росіян
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя", - йдеться у повідомленні.
Так, українські сили знищили два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.
Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
- У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів у районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії
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