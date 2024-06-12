З детонацією боєкомплекту: ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Так, українські сили знищили два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.