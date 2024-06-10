Сили оборони уразили кілька ЗРК Росії в Криму

Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Як зазначено в повідомленні, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксували припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відбулася подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", – додали в Генштабі, наголосивши, що жодну з українських випущених ракет не перехопила "високоефективна" протиповітряна оборона противника.