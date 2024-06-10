У Криму партизани виявили місце розташування радіорелейної станції росіян
Українські партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували розташування радіорелейної станції російських загарбників
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначено, що агент виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі півострова. За словами партизанів, мета цієї станції - розгортання радіорелейних чи кабельних ліній зв’язку, відгалуження каналів, аби використовувати її як радіовставку на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.
"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Він був взятий на озброєння у 2018 році", - додають у повідомленні.
- 5 червня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" виявили, що росіяни перекидають системи, які забезпечували захист повітряного простору тимчасово окупованого Маріуполя, у Крим.
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