У Криму партизани виявили місце розташування радіорелейної станції росіян

Про це повідомляє рух "Атеш".

Зазначено, що агент виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі півострова. За словами партизанів, мета цієї станції - розгортання радіорелейних чи кабельних ліній зв’язку, відгалуження каналів, аби використовувати її як радіовставку на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Він був взятий на озброєння у 2018 році", - додають у повідомленні.