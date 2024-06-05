Росіяни перекидають системи ППО із Маріуполя у Крим, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили, що росіяни перекидають системи, які забезпечували захист повітряного простору тимчасово окупованого Маріуполя, у Крим
Про це інформує рух “Атеш”.
Крім того, як зазначають партизани "Атеш" та "Маріуполь. Спротив" , після вдалих ударів у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську фіксується активна передислокація росіян.
"Як повідомив наш агент із числа військовослужбовців РФ, їм надійшло розпорядження заселятись у житлових кварталах для збереження техніки та особового складу", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері понеділка, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом. Окупаційна влада звинуватила "українських націоналістів"
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