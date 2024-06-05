Росіяни перекидають системи ППО із Маріуполя у Крим, - "Атеш"

Про це інформує рух “Атеш”.

Крім того, як зазначають партизани "Атеш" та "Маріуполь. Спротив" , після вдалих ударів у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську фіксується активна передислокація росіян.

"Як повідомив наш агент із числа військовослужбовців РФ, їм надійшло розпорядження заселятись у житлових кварталах для збереження техніки та особового складу", - йдеться у повідомленні.