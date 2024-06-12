Сирський назвав напрямки фронту, де РФ зосередила основні зусилля
Російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони продовжують стримувати ворога
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад", - йдеться у повідомленні.
За даними головнокомандувача, бої також продовжуються в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки. Там противник намагається захопити населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.
Крім цього, ворог безуспішно штурмує Білогорівку на Луганщині, а також рветься до Сіверська з двох напрямків.
На Харківському напрямку росіяни ведуть безуспішні дії, намагаючись просунутися та створити так званий "пояс безпеки". А на Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. У районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів.
"В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога", - наголосив Сирський.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових, 9 танків та 46 артилерійських систем.
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