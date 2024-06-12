ЗСУ ліквідували 980 окупантів, 9 танків і 46 артсистем за добу 11 червня
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових, 9 танків та 46 артилерійських систем
Про це 12 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 521 830 (+980) осіб,
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 15 187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13 736 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19) од,
- крилатих ракет ‒ 2280 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2290 (+2) од.
У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Shahed-136" з кількох напрямків й крилаті ракети. У Києві чули роботу ППО.
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