РФ запустила по території України "шахеди" з кількох напрямків у ніч на 12 червня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 23:35 у Дніпропетровській та Запорізькій областях було оголошено загрозу застосування ударних БПЛА.

Кілька груп ворожих дронів рухались із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро та Павлоград.

О 0:27 нова група "шахедів" вилетіла із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.

А безпілотники на сході Дніпропетровщини попрямували у бік Харківщини.

Станом на 1:04 ситуація наступна:

Група "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухається на Кіровоградщину, на північний захід.

"Шахеди" на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину.

Ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ.

БПЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід і у напрямку Дніпра.

"Шахеди" на сході Харківщини рухаються у напрямку Полтавщини та Сумщини.

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