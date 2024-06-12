РФ запустила по території України "шахеди" з кількох напрямків у ніч на 12 червня
У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Shahed-136" з кількох напрямків
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 23:35 у Дніпропетровській та Запорізькій областях було оголошено загрозу застосування ударних БПЛА.
Кілька груп ворожих дронів рухались із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро та Павлоград.
О 0:27 нова група "шахедів" вилетіла із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.
А безпілотники на сході Дніпропетровщини попрямували у бік Харківщини.
Станом на 1:04 ситуація наступна:
- Група "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухається на Кіровоградщину, на північний захід.
- "Шахеди" на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину.
- Ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ.
- БПЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід і у напрямку Дніпра.
- "Шахеди" на сході Харківщини рухаються у напрямку Полтавщини та Сумщини.
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