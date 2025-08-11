Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
Станом на 11 серпня армія РФ має просування у двох селищах Покровського району Донеччини та в одному населеному пункті Краматорського району
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Кучерова Яру, Золотого Колодязя та Майського", - зазначили аналітики.
- Для диверсійних дій у Покровську Донецької області російські окупанти сформували з трьох рот тактичні групи по 50 військових у кожній.
- Російська армія станом на понеділок, 11 серпня, окупувала село Затишок Покровського району Донецької області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
