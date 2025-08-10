Окупанти влаштували добре продуманий рейд ДРГ на Покровськ: зі 150 ворогів дійшли 30, їх добивають, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За його даними, метою такої акції окупантів було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидове.

Зазначається, що всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у російських військ 14 діб.

Читайте також: Карта бойових дій за період 2-9 серпня: Покровськ і Куп’янськ готуються до оточення

"4 доби до промки у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську. Таким чином кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим", - розповіли у DeepState.

Там додали, що зв'язок, вода та їжа забезпечувалися скидами з дронів, тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Також окупанти використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях, а також мали трекери маршрутів, куди мали б рухатися.

Читайте також: Навколо Покровська стискається напівкільце, - військовий експерт Лакійчук

За даними аналітиків, близько 120 осіб зі 150 загинуло від скидів.

"19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина "диверсантів" здалася в полон. Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі — сумнівно", - наголошують у DeepState.