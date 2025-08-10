Окупанти влаштували добре продуманий рейд ДРГ на Покровськ: зі 150 ворогів дійшли 30, їх добивають, - DeepState
Для диверсійних дій у Покровську Донецької області російські окупанти сформували з трьох рот тактичні групи по 50 військових у кожній
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За його даними, метою такої акції окупантів було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидове.
Зазначається, що всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у російських військ 14 діб.
Читайте також: Карта бойових дій за період 2-9 серпня: Покровськ і Куп’янськ готуються до оточення
"4 доби до промки у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську. Таким чином кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим", - розповіли у DeepState.
Там додали, що зв'язок, вода та їжа забезпечувалися скидами з дронів, тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Також окупанти використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях, а також мали трекери маршрутів, куди мали б рухатися.
Читайте також: Навколо Покровська стискається напівкільце, - військовий експерт Лакійчук
За даними аналітиків, близько 120 осіб зі 150 загинуло від скидів.
"19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина "диверсантів" здалася в полон. Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі — сумнівно", - наголошують у DeepState.
- 5 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують тримати оборону під Покровськом Донецької області. Інформація про оточення росіянами підрозділів ЗСУ не відповідає дійсності.
