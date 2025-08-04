Навколо Покровська стискається напівкільце, - військовий експерт Лакійчук
Росіяни вступають у фазу безпосереднього штурму Покровська
Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері Еспресо.
"Ворог вступає в таку фазу безпосереднього штурму Покровська. А тим часом довкола міста стискаються, ну, точніше, того, що від міста залишилося, стискається таке напівкільце. Продовжуються штурми з півдня Соледарського напрямку, практично на околицях міста намагається обійти місто з боку Дніпропетровщини з південного заходу, перерізаючи траси Покровськ-Межова, Покровськ-Павлоград, ну, Покровськ-Межова перерізали за Павлоградську трасу боротьба іде в районі Урожайного", - сказав він.
Павло Лакійчук зауважив, що вийшовши на трасу Покроськи-Костянтинівка, росіяни перегрупувалися.
"А тим часом вийшовши на трасу Покровськ-Константинівка, звідти, росіяни перегрупувалися, підсилились резервами і намагалися спочатку по вздовж траси на Мирноград рухатись, там отримали відкоша і більше зосередились на охопленні міста з півночі. Тобто такий утворюється мішок дуже-дуже небезпечний. То ж, очевидно, найзапекліші битви ще попереду на цій ділянці", - вважає військовий експерт.
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