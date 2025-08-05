"ЗСУ продовжують стримувати ворога": у Генштабі спростували інформація про оточення у Покровську
Українські захисники продовжують тримати оборону під Покровськом Донецької області. Інформація про оточення росіянами підрозділів ЗСУ не відповідає дійсності
Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Там зазначили, що Сили оборони України стримують російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Водночас ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району.
"В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності", - наголосили у Генштабі.
За їхніми даними, наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має.
"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - підкреслює Генштаб.
- Раніше офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш заявив, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою, ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вперед без чіткої стратегії чи логіки.
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