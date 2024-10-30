Російська армія запустила по Україні кілька груп "шахедів" у ніч на 30 жовтня
У ніч на 30 жовтня російські терористи запустили по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 21:15 група ворожих БПЛА у Сумській області попрямувала у напрямку Чернігівщини.
Частина дронів через Сумщину полетіли в напрямку Полтавщини.
"Шахеди" пройшли повз Миргород курсом на Кременчук.
О 23:28 кілька груп ударних БПЛА рухались через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.
Також група ворожих безпілотників з південного напрямку рухались через Запорізьку область.
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