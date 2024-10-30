Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російська армія запустила по Україні кілька груп "шахедів" у ніч на 30 жовтня

Російська армія запустила по Україні кілька груп "шахедів" у ніч на 30 жовтня

Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
00:51
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч на 30 жовтня російські терористи запустили по території України ударні безпілотники типу Shahed

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 21:15 група ворожих БПЛА у Сумській області попрямувала у напрямку Чернігівщини.

Частина дронів через Сумщину полетіли в напрямку Полтавщини.

"Шахеди" пройшли повз Миргород курсом на Кременчук.

О 23:28 кілька груп ударних БПЛА рухались через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.

Також група ворожих безпілотників з південного напрямку рухались через Запорізьку область.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
28 жовтня, 2024 понедiлок
Ми чекали активізацію противника на Покровськ, але , ймовірно, він буде діяти південніше, - Згурець
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
28 жовтня, 2024 понедiлок
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
Сергій “Чорномор” Ліпський
Автор Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.53
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
00:13
Максим Жорін
"Купа генералів не бачили фронту": Жорін назвав складові перемоги України
00:11
Торецьк, Донеччина, війна
На фронті відбулося 158 ворожих атак, ворог зосередився на Куп’янському та Курахівському напрямках
2024, вiвторок
29 жовтня
23:35
Канада, Україна
Україна отримає від Канади близько $4 млрд
23:23
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон заявив, що військові КНДР уже на Курщині. Байден сказав, що робити Україні, якщо вони перетнуть кордон
21:51
Ексклюзив
зсу артилерія
"Фронт не сиплеться, прориву немає": військовий експерт Самусь назвав мету ворога на півдні Донеччини
21:26
смерть рашистським окупантам
Контингент "С": Росія формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит
20:45
Петер Сіярто
Представник Угорщини поїде на "конференцію безпеки", яку організовують Росія, Білорусь і Сирія, - Politico
20:14
Тетяна Крупа
У МОЗ запевнили, що нинішніх очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій
20:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Яку допомогу Україні може надати Південна Корея, поки військові КНДР тренуються на полігонах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Розколи в суспільстві: вигадка чи реальність
19:55
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Рух" вибив "Карпати" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу
19:50
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини на підконтрольні території повернули ще 6 дітей
19:37
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Фронт, зброя, участь КНДР у війні проти України: Єрмак відвідав США та зустрівся з Салліваном
19:29
Леонід Кучма
Після війни економічні контакти з РФ для України не лише можливі, а й необхідні, – Кучма
19:14
мобілізація
В Україні є тенденція на збільшення СЗЧ, – голова Верховного Суду Кравченко
18:59
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Я був як пташка в клітці": Зінченко пояснив, чому у 2015 році переїхав у Росію
18:56
Михайло Цимбалюк
Дуже важливо, щоб реформа МСЕК не відбулася шляхом зміни вивіски, – нардеп Цимбалюк
18:55
Ярослав Железняк
"У нас немає зайвих грошей партнерів": Железняк про "тисячу від президента"
18:54
Куп'янськ
Росіяни перебувають за 2,5-3 км від Куп’янська, - начальник МВА Беседін
18:23
Ексклюзив
атака БПЛА на університет спецназу в Чечні
У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
18:22
Родрі, Золотий мʼяч-2024
"Золотий м'яч-2024": стало відомо, за кого голосував представник України
18:20
Олександр Мережко
Розраховуємо на посилення допомоги Україні від Південної Кореї, - голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Мережко
18:16
подружжя
У Дії за два місяці роботи онлайн-шлюбу одружилися 600 пар
18:01
Ексклюзив
Тисяча гривень
Аналітик Несходовський пов'язав "тисячу Зеленського" із бажанням підняти статус "Нацкешбеку"
18:00
OPINION
Російський "тіньовий флот": ризики для довкілля як підстава для нових санкцій
17:38
Ексклюзив
Віктор Орбан
Конструктиву з Орбаном бути не може, - голова угорської громади Києва Томпа про перспективи відносин із Будапештом
17:33
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Лідер збірної України відновився від травми перед вирішальними матчами Ліги націй
17:33
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський в оточенні прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Сторе (ліворуч) і прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона перед відвідуванням засідання Північної ради 2024 року в Рейк’явіку, Ісландія, 28 жовтня 2024 р.
Зеленський в Рейк'явіку зустрівся з прем'єрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
17:02
Після смерті Ліама Пейна всі альбоми One Direction повернулися до чартів
16:56
Ексклюзив
Танки РФ
Військовий експерт Снєгирьов назвав чинники, які сприяли тактичним успіхам росіян на фронті
16:29
Вінісіус Жуніор, Реал, Ліга чемпіонів
У France Football пояснили, чому Вінісіус програв Родрі в боротьбі за "Золотий мʼяч"
16:18
Фільм "Перший ряд" від Сари Джессіки Паркер про Олександра Будька Терена покажуть на кінофестивалі в США
16:15
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
16:05
Андрій Костін
Верховна Рада підтримала звільнення Костіна з посади генпрокурора
16:03
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
Володимир Путін
Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування
16:00
OPINION
Держдума РФ призначила Юлію Навальну спаринг-партнеркою Путіна
15:42
На ТОТ окупанти змушують дітей присягати на вірність Росії, - Спротив
15:04
Оновлено
Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
15:03
НМТ
У 2025 році НМТ складатимуть з чотирьох предметів, ДПА не буде
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV