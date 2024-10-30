Російська система управління військом ефективніша за нашу, - нардеп Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Російська система управління військами є ефективнішою за нашу. Оскільки, в них створені не тимчасові угруповання військ, як у нас ОТУ, ОСУВ, яким придається по кілька бригад. Це дуже ускладнює керівництво підрозділами й управління на полі бою. Росіяни це побачили ще на початку повномасштабного вторгнення і змінили це. Вони побачили, що різні війська дуже складно керуються. Тому й перейшли на дивізійну-корпусну систему. І вона працює ефективніше, якою б старою не була", - пояснив Костенко.

За словами народного депутата, проблему управління військами потрібно вирішувати негайно.

"Багато наших експертів та військових говорять про те, що нам теж потрібно робити постійні угруповання, де б у кожного командира бригади, дивізії, корпусу були свої війська та резерви. Ці проблеми потрібно вирішувати вже зараз. Бо ми будемо й далі говорити лише про те, що цю війну програємо", - додав він.

Протягом минулої доби 29 жовтня на фронті між двома арміями зафіксували 175 бойових зіткнень. Найактивніше РФ атакує на Покровському та Курахівському напрямках.



