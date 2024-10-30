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Ексклюзив

Російська система управління військом ефективніша за нашу, - нардеп Костенко

Віталій Бесараб
30 жовтня, 2024 середа
20:32
Війна з Росією окупанти в Криму

Народний депутат Роман Костенко вважає, що українська система управління військом є неефективною і потребує кардинальних змін

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Російська система управління військами є ефективнішою за нашу. Оскільки, в них створені не тимчасові угруповання військ, як у нас ОТУ, ОСУВ, яким придається по кілька бригад. Це дуже ускладнює керівництво підрозділами й управління на полі бою. Росіяни це побачили ще на початку повномасштабного вторгнення і змінили це. Вони побачили, що різні війська дуже складно керуються. Тому й перейшли на дивізійну-корпусну систему. І вона працює ефективніше, якою б старою не була", - пояснив Костенко.

За словами народного депутата, проблему управління військами потрібно вирішувати негайно.

"Багато наших експертів та військових говорять про те, що нам теж потрібно робити постійні угруповання, де б у кожного командира бригади, дивізії, корпусу були свої війська та резерви. Ці проблеми потрібно вирішувати вже зараз. Бо ми будемо й далі говорити лише про те, що цю війну програємо", - додав він.


 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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