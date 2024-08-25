Російські окупанти вчитимуть дітей на ТОТ за виховною програмою "Луганський характер", - Лисогор

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він розповів, що авторами програми є співробітники місцевого педагогічного університету. За словами Лисогора, у ній застосували досвід радянської системи освіти.

"До прикладу, "характер" формуватимуть у "вереснят" – учнів молодших класів. У середніх класах з’являться "піонери", у старших – трудовики", - написав глава Луганської ОВА.

Він додав, що останнє "звання" потрібно буде заслужити, виконуючи "суспільно корисні роботи".