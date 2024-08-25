Російські окупанти вчитимуть дітей на ТОТ за виховною програмою "Луганський характер", - Лисогор
Дітей на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни з 1 вересня навчатимуть за новою виховною програмою "Луганський характер"
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він розповів, що авторами програми є співробітники місцевого педагогічного університету. За словами Лисогора, у ній застосували досвід радянської системи освіти.
"До прикладу, "характер" формуватимуть у "вереснят" – учнів молодших класів. У середніх класах з’являться "піонери", у старших – трудовики", - написав глава Луганської ОВА.
Він додав, що останнє "звання" потрібно буде заслужити, виконуючи "суспільно корисні роботи".
- 12 серпня стало відомо, що російська влада у тимчасово окупованій Луганській області запровадила програму проведення так званими ветеранами війни з РФ виховної роботи з дітьми та молоддю.
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