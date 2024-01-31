Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ

Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.

За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.

Унаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його "колега" - ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.

Усіх госпіталізували до лікарні у Білгороді. ASTRA зазначає, що цивільні не постраждали.