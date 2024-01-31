Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
У вівторок, 30 січня, троє російських військових підірвалися на власній міні у Бєлгородській області РФ, поблизу кордону з Україною
Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.
За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.
Унаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його "колега" - ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.
Усіх госпіталізували до лікарні у Білгороді. ASTRA зазначає, що цивільні не постраждали.
- Нещодавно біля Великої Олександрівки на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на міні загарбників, обидва загинули на місці.
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