На російській міні підірвалися двоє мешканців Херсонщини

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в телеграм.

Він зазначив, що неподалік Великої Олександрівки, Херсонщина, на ворожій міні підірвалися двоє чоловіків 35 та 53 років. Вони перевіряли свої поля, однак натрапили на боєприпаси, обидва загинули на місці.

"Мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Будь ласка, утримайтеся від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Це дуже небезпечно. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 4 січня під час розмінування деокупованого від росіян Ізюмського району на Харківщині внаслідок детонації боєприпасу постраждав старший сапер, а у Балаклії підірвався 22-річний чоловік.

Голова Херсонської раніше повідомляв, що 8 січня у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, також підірвався місцевий житель.

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