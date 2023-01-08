На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні

Про це він повідомив у телеграмі.

Він зазначив, що у постраждалого мінно-вибухова травма ноги, наразі його госпіталізувала “швидка”, лікарі надають чоловіку необхідну медичну допомогу.

Янушевич наголосив, що мінна небезпека в області залишається на високому рівні, тож пересуватися варто тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки. Він також нагадує, що не варто зараз відвідувати лісосмуги та місця, де перебували російські військові, адже це небезпечно.

"Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Повідомте про свою знахідку правоохоронців або рятувальників. Розкажіть про це своїм дітям", - пише голова ОВА.

4 січня під час розмінування деокупованого від росіян Ізюмського району на Харківщині внаслідок детонації боєприпасу постраждав старший сапер, а у Балаклії підірвався 22-річний чоловік.

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