Російський чиновник їде воювати проти України заради пільги на іпотеку

Про це Олексій Закурдаєв сказав у розмові з chita.ru.

Глава Сретенського району Забайкальського краю у найближчі два тижні буде воювати в терористичній армії проти України.

За словами Закурдаєва, він мобілізувався через патріотизм і пільгову іпотеку на квартиру. Водночас чиновник держави-агресора скаржиться, що втратить свою посаду.

"Через ті соціальні пільги, які в тому числі передбачаються як учаснику "СВО". В мене діти, хочеться їм допомогти. Як учаснику "СВО" іпотечний пільговий кредит дозволяє купити житло під 3%. А у звичайних умовах я, на жаль, його не візьму. Є кредитні боргові зобов'язання, які мені поки не дозволяють [взяти іпотеку], а як учаснику "СВО" — будь ласка", - виправдовується Олексій Закурдаєв.