Російський чиновник їде воювати проти України заради пільги на іпотеку
Чиновник із Забайкалля Олексій Закурдаєв добровільно мобілізується на війну проти України, щоб взяти пільгову іпотеку
Про це Олексій Закурдаєв сказав у розмові з chita.ru.
Глава Сретенського району Забайкальського краю у найближчі два тижні буде воювати в терористичній армії проти України.
За словами Закурдаєва, він мобілізувався через патріотизм і пільгову іпотеку на квартиру. Водночас чиновник держави-агресора скаржиться, що втратить свою посаду.
"Через ті соціальні пільги, які в тому числі передбачаються як учаснику "СВО". В мене діти, хочеться їм допомогти. Як учаснику "СВО" іпотечний пільговий кредит дозволяє купити житло під 3%. А у звичайних умовах я, на жаль, його не візьму. Є кредитні боргові зобов'язання, які мені поки не дозволяють [взяти іпотеку], а як учаснику "СВО" — будь ласка", - виправдовується Олексій Закурдаєв.
- У держбюджеті Росії на 2025 рік закладають, що терористичну війну проти України більше фінансуватимуть "прості росіяни".
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