Кремлю нічим платити за війну, це доведеться робити "простим росіянам", - ЦПД
У держбюджеті Росії на 2025 рік закладають, що терористичну війну проти України більше фінансуватимуть "прості росіяни"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.
"Кремлю нічим платити за війну, тому це доведеться робити "простим росіянам". Відповідно до оприлюднених урядом РФ показників бюджету, з урахуванням інфляції, практично всі соціальні статті будуть в мінусі. Скорочується навіть фінансування силових структур, на яких путінський режим ніколи не економив, адже вони є запорукою внутрішньої стабільності", - розповіли у ЦПД.
Цікаво, що в держбюджеті закладено суттєве зростання видатків на утримання адміністрації Володимира Путіна та війну проти України. Водночас російські ЗМІ не розповідають деталей, а лише зазначають, що "передбачаються значні кошти на зміцнення обороноздатності країни для забезпечення завдань "СВО".
"Такий стан речей вчергове доводить, що санкції працюють, як би не відбріхувалася ru-пропаганда. Раніше Москва могла фінансувати війну коштом величезних прибутків від продажу нафти, газу та інших ресурсів. Тепер в умовах санкцій Кремлю доводиться "стригти" власне населення", - йдеться у матеріалі.
- Розслідування фінських журналістів виявило російський "тіньовий флот", який транспортує нафту через Фінську затоку на непридатних для цього танкерах.
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