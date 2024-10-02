Кремлю нічим платити за війну, це доведеться робити "простим росіянам", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Кремлю нічим платити за війну, тому це доведеться робити "простим росіянам". Відповідно до оприлюднених урядом РФ показників бюджету, з урахуванням інфляції, практично всі соціальні статті будуть в мінусі. Скорочується навіть фінансування силових структур, на яких путінський режим ніколи не економив, адже вони є запорукою внутрішньої стабільності", - розповіли у ЦПД.

Цікаво, що в держбюджеті закладено суттєве зростання видатків на утримання адміністрації Володимира Путіна та війну проти України. Водночас російські ЗМІ не розповідають деталей, а лише зазначають, що "передбачаються значні кошти на зміцнення обороноздатності країни для забезпечення завдань "СВО".

"Такий стан речей вчергове доводить, що санкції працюють, як би не відбріхувалася ru-пропаганда. Раніше Москва могла фінансувати війну коштом величезних прибутків від продажу нафти, газу та інших ресурсів. Тепер в умовах санкцій Кремлю доводиться "стригти" власне населення", - йдеться у матеріалі.