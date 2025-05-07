Розпорошування сил ворога: полковник СБУ Костенко про дії ЗСУ на Курському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми десь утримуємо рубіж у Курській області, не даючи противнику зайти на нашу територію, а десь контратакуємо. Всі дії на Тьоткіно, у Білгородській області мають завдання перехоплення ініціативи на тих напрямках, де ще не йдуть бойові дії, та змушення росіян розпорошувати свої сили, щоб вони не могли сконцентруватися в одній точці та видавити нас на нашу територію. Відповідно, унеможливити продовження наступу окупантів на Сумську область", - прокоментував полковник СБУ.

За його словами, стратегічне завдання українських підрозділів – розтягувати дії противника та не давати йому можливості перекидати свої резерви.

"Адже російські війська можуть діяти декількома способами. Бачимо, що ворог намагається робити якісь кліщі, щоб зайти на територію Сумської області. Якщо противник зрозуміє, що не може цього зробити, то стане в оборону по державному кордону між Росією та Україною. А російські підрозділи, які вивільняться, можуть бути перекинуті на Покровський, Торецький чи Костянтинівський напрямки. Нам цього допускати не можна, тому наше командування розтягує сили загарбників, щоб вони реагували на наші дії по всій ширині фронту. Це і є завдання тих дій, які ми зараз бачимо", - зауважив Роман Костенко.