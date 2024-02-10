Розслідувачі встановили, хто керує ФСБ в окупованих районах Запорізької області

Про це повідомляє команда розслідувачів Evocation.

ФСБ на тимчасово окупованій частині Запорізької області керує Олександр Гаглазов. Саме він відповідальний за переслідування українських громадян в окупації, а також тортури та утримання їх у підвалах.

"Керувати ФСБшниками на окупованій частині Запорізької області Гаглазова призначили рік тому. За цей час рашисти неодноразово звітували про затримання "українських агентів". Наприклад, у жовтні минулого року було викрадено журналістів українського видання "РІА-Мелітополь" та Telegram-чату "Мелітополь – це Україна", - пише Evocation

Розслідувачі відзначають, що Гаглазов та його сім'я намагаються триматись якомога далі від об'єктивів камер. Проте фахівці зуміли знайти фото російського злочинця, а також верифікувати всю його родину.

Фото: Evocation

Як встановили розслідувачі, Олександр Гаглазов народився 20 грудня 1970 року. Служив у Центрі спецпризначення ФСБ, групі "Вимпел" (в/ч 35690, мікрорайон Балашиха-2). Свого часу очолював відділ служби ФСБ на Кавказьких Мінеральних Водах. Був заступником начальника управління ФСБ у Кабардино-Балкарській республіці.

Виконував обов’язки начальника управління ФСБ Росії в Тамбовській області. Отримав орден "Ветеранський хрест" від об’єднаної групи ветеранів спеціальних служб "Вимпел".

Сім'я Гаглазова

Одружений з Надією Гаглазовою, мають трьох дітей: Кирила, Надію та Михайла. Молодший син ФСБшника Михайло захоплюється шахами, має 1 розряд.

Дочка Надія у 2012 році закінчила ставропольську гімназію №24, після цього влаштувалася працювати в Ставропольміськгаз.

Старший син Кирило, схоже, пішов стопами батька. За інформацією Evocation, у телефонних книжках він фігурує як "Куратор ФСБ", "ФСБ Слідчий" і "Кирило ФСБ".