Розслідувачі встановили, хто керує ФСБ в окупованих районах Запорізької області
Команда розслідувачів оприлюднила інформацію про головного ФСБшика на окупованій частині Запорізької області
Про це повідомляє команда розслідувачів Evocation.
ФСБ на тимчасово окупованій частині Запорізької області керує Олександр Гаглазов. Саме він відповідальний за переслідування українських громадян в окупації, а також тортури та утримання їх у підвалах.
"Керувати ФСБшниками на окупованій частині Запорізької області Гаглазова призначили рік тому. За цей час рашисти неодноразово звітували про затримання "українських агентів". Наприклад, у жовтні минулого року було викрадено журналістів українського видання "РІА-Мелітополь" та Telegram-чату "Мелітополь – це Україна", - пише Evocation
Розслідувачі відзначають, що Гаглазов та його сім'я намагаються триматись якомога далі від об'єктивів камер. Проте фахівці зуміли знайти фото російського злочинця, а також верифікувати всю його родину.
Фото: Evocation
Як встановили розслідувачі, Олександр Гаглазов народився 20 грудня 1970 року. Служив у Центрі спецпризначення ФСБ, групі "Вимпел" (в/ч 35690, мікрорайон Балашиха-2). Свого часу очолював відділ служби ФСБ на Кавказьких Мінеральних Водах. Був заступником начальника управління ФСБ у Кабардино-Балкарській республіці.
Виконував обов’язки начальника управління ФСБ Росії в Тамбовській області. Отримав орден "Ветеранський хрест" від об’єднаної групи ветеранів спеціальних служб "Вимпел".
Сім'я Гаглазова
Одружений з Надією Гаглазовою, мають трьох дітей: Кирила, Надію та Михайла. Молодший син ФСБшника Михайло захоплюється шахами, має 1 розряд.
Дочка Надія у 2012 році закінчила ставропольську гімназію №24, після цього влаштувалася працювати в Ставропольміськгаз.
Старший син Кирило, схоже, пішов стопами батька. За інформацією Evocation, у телефонних книжках він фігурує як "Куратор ФСБ", "ФСБ Слідчий" і "Кирило ФСБ".
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