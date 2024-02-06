Розвідка Британії оцінила, на що вплине знищення ракетного катера РФ "Івановєц"

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що на відео з відкритих джерел з різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують тактику роїння для успішного удару по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно спричинив затоплення корабля.

За даними британської розвідки, "Івановєц" патрулював західне узбережжя Криму на підтримку окупації Росією України. Його складна лінія зв'язку дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.

Аналітики зазначили, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, що діють в Чорному морі.

"Цілком ймовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневровість в районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку", - наголошують в міноборони.

Знищення російського ракетного катера "Івановєц"

У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

У ВМС також розповіли, що, з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ, імовірно, є суттєвими.

3 лютого президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив бійців ГУР, які знищили дронами "Івановєц".