Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили дронами російський ракетний катер "Івановєц"

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

Він наголосив, що вже багато зроблено саме воїнами ГУР і на землі, і на морі, а Росія відчуває біль від дій українських розвідників.

"Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі – ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих попадань морських дронів у корпус «Івановця». Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!" - наголосив президент, нагороджуючи бійців Головного управління розвідки МО України.

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Довідка. За даними сайту Мілітарний, катер проєкту 12411 "Івановєц" ("Ивановец") був закладений і спущений на воду 1989 року на верфі Середньоневського суднобудівного заводу в Санкт-Петербурзі. Він призначений для боротьби з ворожими надводними цілями. Для цього катер озброєний 76-міліметровою артилерійською установкою АК-176 та чотирма пусковими установками для протикорабельних крилатих ракет П-270 "Москіт". Зенітна компонента корабля представлена двома шестиствольними 30-мм гарматами АК-630М.

Знищення російського ракетного катера "Івановєц"

У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

У ВМС також розповіли, що, з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ, імовірно, є суттєвими.