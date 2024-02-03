Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили дронами російський ракетний катер "Івановєц"
3 лютого президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив бійців ГУР, які знищили дронами російський ракетний катер "Івановєц"
Про це повідомляє пресслужба Зеленського.
Він наголосив, що вже багато зроблено саме воїнами ГУР і на землі, і на морі, а Росія відчуває біль від дій українських розвідників.
"Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі – ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих попадань морських дронів у корпус «Івановця». Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!" - наголосив президент, нагороджуючи бійців Головного управління розвідки МО України.
Читайте також: Капітан І рангу запасу ВМС ЗСУ пояснив, яку функцію в Чорному морі виконував знищений катер "Івановєц"
Довідка. За даними сайту Мілітарний, катер проєкту 12411 "Івановєц" ("Ивановец") був закладений і спущений на воду 1989 року на верфі Середньоневського суднобудівного заводу в Санкт-Петербурзі. Він призначений для боротьби з ворожими надводними цілями. Для цього катер озброєний 76-міліметровою артилерійською установкою АК-176 та чотирма пусковими установками для протикорабельних крилатих ракет П-270 "Москіт". Зенітна компонента корабля представлена двома шестиствольними 30-мм гарматами АК-630М.
Знищення російського ракетного катера "Івановєц"
У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.
Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
У ВМС також розповіли, що, з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ, імовірно, є суттєвими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе