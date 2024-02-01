Капітан І рангу запасу ВМС ЗСУ пояснив, яку функцію в Чорному морі виконував знищений катер "Івановєц"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Основним завданням катера "Івановєц" був пошук і знищення надводних цілей. Кораблів, які мають водотоннажність від 500 тонн і вище. Завдяки тому, що цей катер мав ракети "Москіт", він міг знищувати бойові великі кораблі. Цей катер виконував дуже важливу функцію для Чорноморського флоту РФ. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, вона постійно тримала два таких кораблі в Донузлаві - це західна частина Криму, щоб блокувати судноплавство в наші основні порти через північно-західну частину Чорного моря", - пояснив Риженко.

За словами капітана І рангу запасу ВМС ЗСУ, знищений катер "Івановєц" є невеликим, але потенційно дуже небезпечним для нас.

"Тобто такі катери вистрибували з озера Донузлав, становилися в огневу позицію біля мису Тарханкут, і своїми ракетами могли знищувати будь-яке надводне судно в цій акваторії. Наші військові зловили момент, коли він виходив з озера Донузлав й здійснили атаку морськими дронами. Боєприпас здетонував, корабель вибухнув і затонув. Це був цікавий тактичний хід. Поступово ми можемо позбавити противника можливості блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря", - наголосив Риженко.

У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Довідка. За даними сайту Мілітарний, Катер проєкту 12411 "Івановєц" ("Ивановец") був закладений і спущений на воду 1989 року на верфі Середньоневського суднобудівного заводу в Санкт-Петербурзі. Він призначений для боротьби з ворожими надводними цілями. Для цього катер озброєний 76-міліметровою артилерійською установкою АК-176 та чотирма пусковими установками для протикорабельних крилатих ракет П-270 "Москіт". Зенітна компонента корабля представлена двома шестиствольними 30-мм гарматами АК-630М.

21 липня 2023 року під час навчальних стрільб у північно-західній частині Чорного моря "Івановєц" потопив протикорабельною крилатою ракетою захоплений 2014-го український корвет "Тернопіль".







